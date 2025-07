Pamela López habló sobre la situación legal con su ex pareja Christian Cueva. En exclusiva con “Ponte en la cola”, la mujer le reveló a Micheille Soifer y Ricardo Rondón que hablar de los hijos que tiene con el futbolista la pon sensible.

Rondón abordó el tema desde el punto en que Pamela López animó un evento de su actual pareja Paul Michael. “Se ha cuestionado mucho sobre tu animación y que hayas ido a Chimbote, la tierra de Pamela Franco, a animar un evento y que la gente te gritara ‘¡Cueva!‘”, dijo el conductor.

Por su lado, Pamela López aseguró que seguirá trabajando por sus hijos. “Tenía nervios porque yo no nací para esto, yo no estaba preparada para animar. Para mí, estar sentada aquí, pararme en un escenario no era el proyecto de vida que yo tenía“, aseguró.

“Pero me toca hacerlo porque es la única manera en la que yo puedo sacar adelante a mis hijos. Así me griten el apellido del padre de ellos, o digan lo que sea, no me importa porque eso no paga mis cuentas. Mientras yo no tenga soluionado el tema legal con él, yo tengo que seguir y todo me lo pondré en la espalda porque sé que algún día mis hijos me lo van a agradecer”, agregó.

