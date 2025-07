Melissa Paredes respondió EN EXCLUSIVA con “Ponte en la cola” sobre las últimas declaraciones de Bruno Agostini. La actriz se mostró en contra de que un hombre se ponga a hablar de las intimidades de una mujer. “Es de poco caballero, pero de subsuelo. ¿Todo bien en casa?”, cuestionó.

Y, por su lado, su pareja Anthony Aranda salió a defenderla. “Yo creo que ni a ustedes ni a mi nos incumbe, la verdad. Si es verdad, si es mentira, no tiene importancia. Y si es que fuese verdad y mi esposa, hace muchos años, soltera, se divirtió, ¡bien! Se lo celebro. ¡Qué bien! No pasa nada, así que poco show por favor”, sentenció el bailarín a través de un video publicado en sus redes sociales.

Consultada al respecto, Melissa se mostró ENCANTADA con el respaldo de su pareja. “No lo podía creer. Me sorprendió. No sabía que él iba a hacer esto”, confesó.

Además, Melissa Paredes confesó estar completamente enamorada de su esposo y ADELANTÓ EN EXCLUSIVA que “creo que muy pronto se verá el FRUTO de este amor”.

Micheille Soifer y Ricardo Rondón celebraron por todo lo alto la PRIMICIA. “Se dijo primero aquí en Ponte en la cola. Yo creo que Melissa Paredes está embarazada. Esa es la mejor muestra de amor. Felicidades”, festejó Rondón.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

