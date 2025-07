Melissa Paredes se sentó en el set de “Ponte en la cola” junto a Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Durante la entrevista, la participante de “El Gran Chef Famosos” se dirigió directamente a Ale Venturo, la pareja de su ex esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Como se recuerda, Venturo comentó sobre la crianza de la pequeña Mía, hija de Melissa y el ‘Gato’. “Está acostumbrado a que salíamos, y todo le compraba. No puedes comprar todo. Hasta ahorita lo sigue haciendo”, aseguró la también madre de familia.

Este comentario molestó a Melissa Paredes, quien se confesó en el nuevo programa de “Ponte en la cola”.

“En su momento me cayó muy bien hasta que vi unos comentarios desafortunados. Tal vez no fue la intención, qué sé yo. Yo les deseo lo mejor (a Ale y el ‘Gato’). Le escribí directamente a ella como tiene que ser. Yo no voy a contar aquí nada porque son cosas entre mamás y privadas. Como le dije, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Nada más. Nunca hemos tenido una diferencia, fueron comentarios desafortunados”, sentenció.

En esa misma línea, Melissa comentó que la relación con el ‘Gato’ Cuba está bien. “Nos llevamos súper. Tenemos una relación muy cordial de papás. Tenemos mucha comunicación como papás. Si otra persona piensa otra cosa, no es mi tema”, sentenció.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión. El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

