Este viernes 28 de marzo se transmitió el capítulo 83 de “Pobre Novio“, la novela de Latina. En este nuevo episodio, Santiago García e Isabela Thompson fueron advertidos por Eduardo Salazar de que los próximos pasos del pobre novio estarán bajo los reflectores de la prensa; por ende, no se les puede ver juntos.

“Santiago, yo sé que todo esto es muy pesado, pero tenemos que ser precavidos y por eso no puedes separarte de Alicia en ningún momento y por favor evita cualquier visita que pueda levantar sospechas. Y me van a disculpar, pero creo que deberían dejar de verse durante algún tiempo”, sentenció Eduardo, y a la pareja no le quedó otra opción que aceptar.

En tanto, luego de tanta insistencia por parte de Betty, César accedió a mudarse a su casa: “¿Sabes qué, Betty? Me convenciste, hay que mirar hacia adelante. Voy por mis cosas y vuelvo”.

Por su lado, Vilma tomó una decisión radical sobre su relación con César al descubrir que su ex esposo se mudará a la casa de Betty, la mujer con la que la engañó y tuvo un hijo. Por eso, con ayuda de Génesis, movió su librero para trabar el acceso al taller de bicicletas de su aún esposo.

¿De qué trata "Pobre Novio" de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

