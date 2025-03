César García estaba aún indeciso sobre mudarse a la casa de Betty Cruz por cómo tomaron la noticia su aún esposa Vilma Rossi y sus hijos Marcos e Iván.

“Hablé con Vilma y Marcos. A Marcos no le gustó para nada la idea de que venga a vivir aquí y un poco más y me manda a la punta del cerro”, aseguró el hombre. “Vilma puso el grito en el cielo, me dijo que no le importaba, que le daba igual, pero yo la conozco a ella no le da lo mismo”, agregó.

Pese a ello, Betty insistió que la única manera de sobrellevar su situación financiera, y de paso acercarse a su hijo, era mudándose a su casa. “El plan es buenísimo. Al principio todos van a molestarse porque a nadie le gustan los cambios. Honestamente, no creo que las cosas cambien mucho si te vienes a vivir acá”, aseguró.

Y, en ese punto, César le dio la razón: “Ya metimos la pata hasta donde se pudo”. “El que no arriesga, no gana. Nosotros ya dejamos bien en claro que esto es solo por un tema económico. Además, esto te va a dar la oportunidad de estar con tu hijo. Vas a estar cerca a tus hijos, no vas a gastar tanto, vas a ahorrar, en esta casa vas a tener el cariño siempre”, insistió la mujer.

Así que, al final, César accedió: “¿Sabes qué, Betty? Me convenciste, hay que mirar hacia adelante. Voy por mis cosas y vuelvo”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

