Este jueves 27 de marzo se transmitió el capítulo 82 de “Pobre Novio“, la novela de Latina. En este nuevo episodio, Santiago García tuvo que asumir las consecuencias de su infidelidad que fue difundida en televisión nacional. Primero, puso en riesgo uno de los patrocinios que está ayudando a su esposa Alicia Aguilera a pagar las deudas y tuvo que dar una conferencia de prensa para aclarar la situación.

“Lo que salió en la prensa el día de ayer es cierto y no lo niego. Yo cometí un error y me vi con una mujer que no es mi esposa. La verdad que estoy muy arrepentido por eso. De hecho, quiero pedirle disculpas a todas las personas que se sintieron afectadas por esto, en especial a Alicia, que es mi esposa y se sintió muy mal por todo”, confesó el pobre novio en la conferencia.

Además, Eduardo sigue presentándose como el salvador de Isabela y la consoló ante la complicada situación que atraviesa.

En tanto, César García le comunicó a su ex esposa Vilma Rossi que planea alquilar un cuarto en la casa de Betty Cruz, la mujer con la que la engañó y tuvo a su hijo Iván. “Es por una cuestión práctica y también por plata. Yo todavía no me recupero económicamente y Betty me cobraría la mitad de lo que me cobra la pensión”, mencionó el hombre.

Pero a Vilma, según contestó, le da igual lo que haga con su vida. “Por mí puedes irte a vivir a donde quieras. Esto no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros ya no existe, lo destruiste, así que eres libre. Me importan 3 pepinos donde puedes vivir o no”.

Por su parte, Iván se NEGÓ ROTUNDAMENTE a tener a su padre biológico en su casa. “No mamá, ¿cómo se te ocurre? De verdad estás mal. Cuando regresé a la casa me prometiste que no me ibas a volver a faltar el respeto”.

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de "Pobre Novio" con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES!

