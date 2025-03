Santiago García se sentó frente a las cámaras de televisión para dar una conferencia de prensa sobre el reciente ESCÁNDALO que ha protagonizado: serle infiel a su esposa Alicia Aguilera.

Una vez todos reunidos en la sala de la oficina, Santiago empezó con su discurso, diseñado palabra por palabra por Eduardo. “Lo que salió en la prensa el día de ayer es cierto y no lo niego. Yo cometí un error y me vi con una mujer que no es mi esposa. La verdad que estoy muy arrepentido por eso. De hecho, quiero pedirle disculpas a todas las personas que se sintieron afectadas por esto, en especial a Alicia, que es mi esposa y se sintió muy mal por todo”.

En ese momento, saltaron las preguntas de la prensa: “¿Y por qué no está ella aquí contigo? ¿Hay problemas en tu matrimonio?”.

Así que Santiago continuó: “Este es un asunto privado entre ella y yo, así que discúlpame, pero no voy a poder contestar a tu pregunta. Como les decía, yo me siento muy arrepentido por lo que hice, cometí un error, y quiero aprovechar para pedirle disculpas también a mis seguidores que se pudieron sentir desilusionados. Siento que la verdad les fallé y lo voy a corregir”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

