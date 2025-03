Este viernes 21 de marzo se transmitió el capítulo 78 de “Pobre Novio“, la novela de Latina. Vilma Rossi está sumamente EMOCIONADA por recibir a los clientes en su nueva pastelería, la cual ha conseguido gracias a su nuevo socio Arturo Thompson.

Pero, Génesis comentó que el hombre NO estaría haciendo el negocio SOLO por conseguir un beneficio económico; sino porque quiere estar cerca de Vilma. “A ese señor no le falta nada en su vida, yo no creo que tenga necesidad de trabajar y mucho menos de asociarse en algo. Yo creo que por ahí hay algo más”, aseguró.

Confundida, Vilma le preguntó la razón. “No sé, señora Vilma, mire yo no sé si debo decirle esto, ¿pero usted no se ha puesto a pensar que quizás el señor Arturo está haciendo todo esto porque está interesado en usted?”, cuestionó Génesis, dejando EN SHOCK a Vilma.

Aunque, para la mujer NO existe posibilidad de que esto sea cierto. “¿Quieres que te diga la verdad? Ya no creo en el amor. Terminé una relación de más de 30 años. Así que, la verdad, lo último que quiero es a un hombre en mi vida”, finalizó. Entonces, ¿Vilma y Arturo podría acercarse un poco más?

En tanto, Santiago parece estar alejado -cada vez más- de Isabela por culpa de Alicia. La mujer descubrió que su pareja durmió en la misma cama que de su “esposa” y ENFURECIÓ.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

