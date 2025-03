Vilma Rossi se mostró MUY CONFUNDIDA ante la sugerencia de Génesis de que Arturo Thompson podría estar interesada en ella de manera romántica. Pero, luego de analizar la situación, negó tajantemente que existiera alguna opción de que su nuevo socio la quiera como pareja.

“¿Qué cosa crees tú que puedas querer Arturo conmigo?”, cuestionó Vilma. “A ver, señora Vilma, mírese: usted es una mujer joven, guapísima, echada para adelante, inteligente y, lo más importante, está soltera, así que no me parece tan descabellado que el señor Arturo tenga un interés romántico en usted”, respondió Génesis sinceramente.

Pero, nuevamente, Vilma negó esa posibilidad: “Pero ¿cómo se va a fijar en mí? Él está con Pamela, tiene pareja”. “O sea sí tiene pareja, pero eso no significa nada, no significa que no pueda ver para los lados. Y bueno, usted sabe que cuando a uno le gusta alguien no se puede hacer mucho”, sentenció.

Aunque a la madre del pobre novio no le queda ninguna duda. “¿Quieres que te diga la verdad? Ya no creo en el amor. Terminé una relación de más de 30 años. Así que, la verdad, lo último que quiero es a un hombre en mi vida”, finalizó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

