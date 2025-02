Este lunes 24 de febrero se transmitió el capítulo 59 de “Pobre Novio“. En este nuevo episodio, Betty Cruz y César García quieren hacer todo lo posible para que la verdad NO SALGA A LA LUZ. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados ante la insistencia de Vilma Rossi por ver a su sobrino Iván Chumbe.

Una vez que consiguió la aprobación de la médico, Vilma se escabulló en el cuarto donde está siendo observado su ahijado; principalmente en busca de respuestas. “Mi amor, ¿tú venías porque querías decirme algo?”. “Sí tía, iba para tu casa cuando pasó esto”. Así que la mujer se alarmó aún más: “Pero niño, ¿qué cosa podía ser tan urgente como para que vayas tan rápido de tan lejos?”.

En ese preciso momento, Betty y César ingresaron también a la habitación para evitar que Iván le revele el secreto a su madrina. Aunque, fue un poco tarde.

Además, Alicia descubrió que Eduardo es el ex prometido de Isabela Thompson, la pareja de Santiago. En shock, Alicia le reclamó: “¿Qué? ¿Por qué no me dijiste eso antes?”. “Es que tengo muchas cosas en la cabeza. No sé, se me pasó”, agregó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

