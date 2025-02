Alicia Aguilera ENCARÓ a Santiago García por dejarla sola en la noche de bodas, lo cual le provocó problemas con Eduardo Salazar, quien los visitó de sorpresa la noche previa. “Eduardo estuvo aquí”, le confesó la mujer a su nuevo esposo.

Totalmente sorprendido, Santi preguntó: “¿Eduardo? ¿Eduardo estuvo aquí?”. “Sí, vino dizque a traer champaña, pero yo creo que quería saber en qué estábamos. No sabía que nos iban a controlar”, aseguró la mujer.

Al pobre novio no le quedó otra opción que contarle un “PEQUEÑO” detalle que había mantenido oculto a su esposa: “Alicia, Eduardo es el ex de Isabela, se iban a casar”.

En shock, Alicia le reclamó: “¿Qué? ¿Por qué no me dijiste eso antes?”. “Es que tengo muchas cosas en la cabeza. No sé, se me pasó”, agregó.

En ese momento, Alicia unió los puntos: “Con razón tenía esa actitud. Vino a darme un discurso sobre nuestra imagen pública, me hizo sentir mal”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

