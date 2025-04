En Pobre Novio, Marcos García y Génesis Márquez no han dejado de desaparecer de su casa para vivir juntos la intimidad de su relación. Lo que ninguno se imaginaba era que su madre ya los había descubierto.

“No es que te voy a juzgar ni prohibirte nada, lo que sí te quiero pedir es que se cuiden, que tomen sus precauciones. ¿Me dejo entender?”, le pidió Vilma Rossi a su hijo.

Aunque fingió no entender, Marcos decidió tomar el consejo de su madre. “No es momento de tener hijos, tú todavía no has entrado a la universidad. Ustedes se tienen que cuidar…”, alertó la mujer. “Por las enfermedades de transmisión sexual”, completó Marcos.

Para tranquilizar a su madre, el jovencito aseguró que todavía no inicia su vida sexual. “Con Génesis todavía no pasa eso”, aclaró ante la incredulidad de Vilma. “Y yo sigo creyendo en Papá Noel”, bromeó ella.

A la señora no le quedó más salida que advertirle una última vez sobre el embarazo. “Génesis no es la única que tiene que cuidarse, los dos son responsables. Un hijo merece ser estable”, señaló y Marcos supo entender.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

