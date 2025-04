En Pobre Novio, Marcos García y Génesis Márquez han decidido disfrutar de su noviazgo lo máximo posible. Después de su primera vez, los jóvenes han optado por disfrutar de la intimidad de su relación.

Bajo la excusa de “ver la luna y las estrellas”, los enamorados se han ausentado de casa por largos ratos y se han acostumbrado a regresar a casa muy tarde. Este comportamiento ha encendido las alarmas en Vilma.

“Hace dos días que te veo llegar con Génesis muy acaramelado. Vienen muy cariñosos”, le comentó a su hijo y él se desentendió completamente de la situación.

A la mujer no le quedó más salida que confrontar a Marcos. “Ay, mijo, es que yo no nací ayer. Yo también tuve tu edad y no me como el cuento de que solo salen a ver las lunas y las estrellas”, lo alertó Vilma.

¿Acaso se viene una charla sobre educación sexual para Marquitos? Sin duda, ambos jóvenes deberán rendirle cuentas a Vilma Rossi.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

