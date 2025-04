Este lunes 14 se transmitió el capítulo 94 de Pobre Novio. Esta vez, Isabela Thompson TERMINÓ DEFINITIVAMENTE con Santiago García. Se trata de diferencias irreconciliables que la separaron de Santiago García.

Al intentar arreglar todo con Isa, el joven llegó dos horas tarde a la sesión de fotos programada al lado de Alicia Aguilera. Este fue el punto en que reconoció que TODO TERMINÓ para siempre.

Cuando terminó la sesión, el #PobreNovio se dirigió a casa con su flamante esposa. Después de contarte de su ruptura con Isa, la mujer le plantó UN BESO y le aseguró que intentará hacerlo olvidar a su exnovia. ¿Este sigue siendo un matrimonio de mentira?

Mientras tanto, Marquitos y Génesis viven su amor apasionadamente. Después de pasar un momento íntimo, ambos se confiesan emocionados de estar juntos. “Soñé contigo toda la noche”, le reveló Marcos a su enamorada.

Por otro lado, Cami parece ¿INTERESADA? en Iván. Luego de su primera salida juntos, ella le hizo una importante confesión frente al mar. “Siempre estoy sola, no sé por qué, pero me cuesta un mundo encontrar a alguien que me acompañe en mis locuras”, le contó.

Además, César CONFRONTÓ a Arturo cuando lo buscó en el taller con intenciones de amistarse. “Primero, se levanta a la novia de mi hijo y ahora se quiere levantar a mi mujer”, le reclamó.

¿Acaso ambos hombres se enfrentarán por el amor de Vilma? ¿Es el inicio de la historia de amor entre Alicia y Santiago?

Mira AQUÍ el capítulo 94 de “Pobre Novio”, la novela de Latina

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR