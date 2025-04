En Pobre Novio, Iván Chumbe (García) no está dispuesto a perder un solo segundo lejos de Camila, la alocada joven que lo conquistó con su divertido carácter. Por eso, la invitó a un paseo en bicicleta.

Ambos pararon en la playa antes de continuar su paseo. “Lo bueno es que es algo que una lo puede hacer sola, es la primera vez que lo hago acompañada”, confesó Cami sobre manejar bicicleta.

La sorpresa se apoderó de Iván y preguntó si acaso es verdad. “Siempre estoy sola, no sé por qué, pero me cuesta un mundo encontrar a alguien que me acompañe en mis locuras”, le contó la joven.

A Iván le pareció apropiado contarle su historia de desamor con Génesis Márquez, que prefirió a Marcos García. “No supo ver lo interesante que eres”, le respondió Cami con la sonrisa que siempre lleva.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR