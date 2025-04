Isabela Thompson rompió en llanto en medio de su oficina tras TERMINAR su relación con Santiago García al no soportar verlo besándose con Alicia Aguilera, la ganadora de Se Rifa Novio.

Justo en ese momento, su ex prometido Eduardo Salazar ingresó a la oficina para hacerle unas preguntas. “Isa, ¿cómo estás? Necesito hacerte una pequeña consulta. Tengo una duda sobre…”, dijo. Pero, al verla con los ojos llorosos se preocupó y cuestionó: “¿Qué pasó?”.

Pero Isa negó que estuviera pasándole algo importante. Y Eduardo NO le creyó ni una palabra: “¿Cómo que nada? Estás llorando. Te peleaste con Santiago. De razón, me lo encontré afuera y estaba con una cara…”.

En ese momento, Isabela no pudo seguir guardándose el dolor y le confesó: “Terminamos, Eduardo. Ya no podía más. Estaba pasándola mal y no aguantaba verlo con Alicia”. De inmediato, ambos se unieron en un abrazo.

Una vez más tranquila, Isabela decidió que iría a casa a descansar. “Me da pena dejar el trabajo aquí, perdona, soy un desastre”, comentó la mujer. “Anda tranquila, todo va a estar bien. Maneja despacio, cualquier cosa me avisas”, le pidió Eduardo.

Y, una vez que Isa salió de la oficina, Eduardo no dudó en dibujar una gran sonrisa en su rostro. ¿Se acaba de abrir una nueva oportunidad para ambos?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

