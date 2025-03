En Pobre Novio, la traición de Betty ha dejado a Vilma sin poder continuar con su negocio en la tienda, lo que llevó a Arturo a ofrecerle ayuda para abrir una nueva pastelería donde pueda vender sus productos. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por Pamela, quien comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones de su pareja.

Visiblemente incómoda, Pamela le preguntó: “¿Y ese negocio tiene que ser ahora mismo? ¿Por qué nunca me dijiste que querías tener una pastelería?”. A lo que Arturo respondió evasivo: “No me gusta hablar de mis ideas porque después se salan, no quería molestarte hablando de mis negocios”.

¿Pamela tiene razones para dudar de Arturo? ¿Cómo afectará esto su relación? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

