En Pobre Novio, Vilma Rossi fue clara con César García en no quererlo cerca. Por eso, cuando se lo encontró, la mujer perdió los papeles. “¿Tú crees que esto es una broma? ¿Que puedes pasearte como si no hubiera pasado nada?”, lo reprendió con furia.

Para César, no se trataba de un tema especialmente grave. “Vilma, yo solo quería un poco de agua caliente para hacerme café, nada más”, se defendió inútilmente, ¿por qué?

“Si quieres agua, puedes ir a buscarla al frente donde tu amante”, le respondió Vilma en una clara señal de decepción. Al escuchar a su esposa, César intentó dejar en claro que su amor por Vilma es real. “Vilma, entiende, Betty no es mi amante, yo no quiero nada con ella”, aseguró, ¿es verdad?

Sin creer el cinismo de su “esposo”, la mujer contratacó. “Claro, no es tu amante, es la mamá de tu hijo, de Ivancito. ¿Cómo pudiste hacerme eso?”, preguntó Vilma sin entender por qué fue víctima de la traición de su mejor amiga y el hombre al que creía el amor de su vida.

Pese a la actitud de Vilma, César sintió la necesidad de intentar dar su versión. “Sé que no tengo ningún derecho de pedirte nada, pero lo único que te pido es que me escuches. Sé que lo que hice es asqueroso y te juro que no tenía idea de lo de Ivancito”, prometió.

Vilma no estaba dispuesta a escuchar más. “No tengo nada que hablar contigo, eres un miserable. ¿Cómo puedes ser tan cínico?”, lo confrontó. “Me merezco el infierno, sé que me lo merezco, pero te amo, eres la mujer de mi vida. Siempre te he amado”, insistió César.

A César no se le ocurrió mejor idea que pedirle comprensión a su esposa. “No te quiero ver nunca más por acá, ¿está claro? Ahora lárgate ve a buscar tu agua cuando yo no esté”, se despidió Vilma antes de romper en llanto. ¿Se viene el divorcio? ¿Hay más decepción que amor?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

