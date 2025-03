En Pobre Novio, Santiago García vivió uno de los momentos más tensos de su vida cuando supo de la traición de César García a Vilma Rossi, su madre. Una llamada de Isabela Thompson, su enamorada, fue la oportunidad perfecta para ponerla al tanto.

“¿Te acuerdas de Iván? El hijo de Betty, el hermano menor de Pamela”, le preguntó a la joven. “Sí, claro, ¿qué pasa con él?”, respondió Isabela.

Ella nunca imaginó lo que estaría por escuchar. “Iván es el hijo de mi papá. Mi papá le fue infiel a mi mamá, hace muchos años, con la tía Betty”, le reveló y dejó a Isabela EN SHOCK.

“¿Betty no es la mejor amiga de tu mamá?”, cuestionó la enamorada de Santiago. Él le informó que ya no son más amigas y que la situación con su padre es la peor posible. “Lo botó a mi papá de la casa, la verdad que lo tiene bien preocupado”, señaló.

Para Isabela, no tenía ningún sentido que Santiago no hubiera decidido contactarla. “Todo salió de la nada, estábamos yendo con Alicia a mi casa a recoger las cosas y, de la nada, se desató la Tercera Guerra Mundial”, se defendió el hombre.

Isabela supo controlar bien sus celos y mantuvo la calma. Al contrario, le propuso encontrarse y conversar con tranquilidad. “Con todo lo que está pasando, me está doliendo la cabeza un montón, pero no se me quitan las ganas de verte”, se excusó él y a Isabela no le quedó más salida que dejar su salida para otra oportunidad.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

