En Pobre Novio, parece no haber peor destino que el desamor. El día de la boda de Santiago García con Alicia Aguilera tendrá entre sus invitados a Isabela Thompson. Se trata de uno de los momentos más difíciles en la vida de la joven.

“¿Por qué tan elegante?”, le preguntó Arturo Thompson a su hija. “Porque hoy es el matrimonio de Santiago”, le recordó la joven con los ojos llenos de tristeza.

De inmediato, Arturo se puso en alerta y trató de evitar que el corazón de su hija se rompiera más. “Creo que sería mejor que te quedes aquí”, le recomendó sabiamente.

“No puedo, papá. Yo organicé todo, tengo que ir, es mi trabajo”, aclaró ella. “Ya sé, pero creo que NO te hace bien ir”, insistió su papá.

A Isabela no le quedó otra salida que tranquilizar a su padre y prometerle que todo está bien, ¿él le creerá?

“Sí, pero no te preocupes, papá. No me encanta la idea, pero tampoco estoy sufriendo. Yo sé que esto es un concurso y que el matrimonio no es de verdad y que en un año todo va a pasar”, aseguró Isabela. ¿Será lo suficientemente fuerte para no oponerse a esta boda?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR