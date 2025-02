En Pobre Novio, Vilma y César aparecieron en una entrevista televisiva junto a su hijo Santiago. Poco después, Arturo le envió un mensaje a Vilma que la halagaba, diciéndole que se veía muy bonita en la televisión.

César, al notar la notificación, se enfureció y la confrontó: “Mira lo que te manda, ¿qué significa esto? Es un mensaje romántico en cualquier parte del mundo”, expresó con indignación. Luego, sin darle tiempo a responder, la acusó: “Seguramente tú le escribiste primero, mira lo que te pone”.

Intentando calmar la situación, Vilma terminó admitiendo que se encontró con Arturo en la mañana. Esto solo aumentó la ira de César, quien la encaró: “Tú me dijiste que te ibas a encontrar con Josefa y te encontraste con él. Por eso tardaste en llegar, me dijiste que tenías dolor de cabeza y seguro no era así”.

Finalmente, Vilma intentó explicarse: “Fui donde Josefa y me encontré con él de casualidad, pero se desmayó y tuve que ayudarlo, creo que se le bajó la presión y luego le mandé un mensaje de amabilidad”.

¿Le creerá César a Vilma o seguirá sospechando de su relación con Arturo? ¿Vilma descubrirá que César es el verdadero padre de Iván? No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

