En Pobre Novio, Santiago había terminado una larga entrevista y, sin perder tiempo, fue a encontrarse con Isabela en un lujoso hotel para pasar la noche juntos. Intentando no ser reconocido, llegó con lentes oscuros y una actitud sigilosa.

Una vez en la suite, la pareja se dispuso a brindar con champán y disfrutar de una cena romántica. Sin embargo, la tranquilidad del momento se rompió abruptamente con la llegada inesperada de Camila, quien había seguido a Santiago hasta el hotel.

Golpeando la puerta con insistencia, Camila irrumpió en la habitación y, sin rodeos, confrontó al pobre novio. “Obvio que te seguí, leí todo cuando me pasaste tu celular. ¿Qué tiene la SEÑORA que no tenga yo?”, soltó con evidente enojo, provocando la molestia de Isabela.

Intentando calmar la situación, Isa le respondió con firmeza: “Las cosas no son así, Camila. El concurso sigue en pie porque el premio no es de nadie. No estamos engañando a nadie porque entre Santiago y yo no ha pasado nada”.

A pesar de sus palabras, Camila seguía sin creerles. Sin embargo, lejos de marcharse, decidió quedarse en el hotel y terminar la noche conversando y tomando con ellos.

¿Qué hará Camila con la información que descubrió? ¿Seguirá insistiendo en acercarse a Santiago o cambiará de estrategia? No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR