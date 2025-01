En Pobre Novio, hay quienes nunca aprenden y tendrán detrás a las fuerzas del orden. “Yo no vine para compartir contigo. No sé cómo puedes estar aquí tan tranquilo, papá. La policía te está buscando”, le advirtió Génesis a José Gregorio Márquez, su progenitor.

“Le has hecho mucho daño a la gente. Chantajeaste a la señora Betty”, le recordó la joven a su padre, que se apuró en desentenderse de la situación. “Eso NO fue así, le pedí una colaboración a cambio de guardarle el secretito”, se excusó.

Para Génesis, el cinismo de su padre era de no creer. “Me dio una casa, me dio trabajo y tú la chantajeaste. Al papá de Marco, mi enamorado, también lo estafaste”, se lamentó ante su padre, que NO ACEPTÓ sus errores.

“Papá, tienes que parar. Tú NO puedes seguir haciéndole daño a la gente, ¿NO sientes culpa?”, interrogó al hombre. “No, claro que no, si a ti no te importa ni siquiera hacerme daño a mí, a tu propia hija, no te importa arruinarme la vida, ni siquiera te importa tu propia vida”, respondió por él.

Aunque José Gregorio le prometió a Génesis que sí le importa, ella NO le creyó. “¿Cómo has tratado a la gente que me ha ayudado, papá? Mira la clase de persona que eres, la clase de papá. ¿Qué te pasa? No quiero que acabes la vida en la cárcel, papá”, le confesó su hija.

Al hombre no le quedó otra opción que asegurar que se iría muy lejos y se reformaría, esta vez, de verdad. “Yo no debería quererte, papá, ni siquiera debería estar aquí. Debería denunciarte y si vuelves te juro que yo voy a denunciarte así seas mi papá”, le puso un ultimátum antes de darle un último abrazo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

