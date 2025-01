En Pobre Novio, la relación entre Isabela y Eduardo llegó a su fin tras una serie de problemas que los llevaron al límite. Después de que Isa decidiera mudarse del departamento que compartía con Mónica hacia la casa de Arturo, su padre, Eduardo apareció de manera inesperada para intentar conversar con ella.

Eduardo, todavía incrédulo, le dijo: “El amor no se termina de la noche a la mañana, te estás confundiendo”. Sin embargo, Isa fue clara y directa en su respuesta: “Si tú quieres separar todo, yo no tengo ningún problema y si también quieres separar la sociedad, está bien”, dejando a Eduardo desconcertado.

Creyendo que la ruptura tenía que ver con Santiago, Eduardo, visiblemente molesto, le reclamó: “¿Estás terminando conmigo para estar con este imbécil? ¡Claro! Disuelves la sociedad y luego lo ayudas a romper el contrato”, mientras su incomodidad era evidente.

La conversación escaló cuando Eduardo, frustrado, dijo: “Me abandonas y de paso me hundes, ¿te has puesto a pensar en cuántas vidas vas a romper con tu capricho? ¿Qué vas a hacer, pagarle la multa?”. Finalmente, su tristeza se transformó en furia y gritó: “Yo no voy a permitir que se salga del contrato, se va a casar con la ganadora del concurso así tenga que arrastrarlo a la puerta de la iglesia”.

Antes de marcharse, Eduardo concluyó con un amargo: “Qué pena terminar así, Isa”, dejando a Isabela en shock. ¿Cumplirá Eduardo su amenaza de forzar a Santiago a cumplir el contrato? ¿Qué hará Isa frente a esta situación? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

