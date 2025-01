En Pobre Novio, la relación que alguna vez parecía perfecta entre Eduardo e Isabela llegó a su fin. Desde que comenzó la rifa y Santiago entró en escena, los conflictos entre ambos no dejaron de aumentar, pero lo que realmente rompió la relación fue la traición de Eduardo con Mónica.

Isabela, quien decidió mudarse a la casa de su padre, recibió una visita inesperada de Eduardo, quien llegó con la intención de reconquistarla. “¿Por qué te mudaste?, ¿era necesario esto?”, le preguntó Eduardo, buscando una respuesta. Pero Isa, firme, respondió: “Esto no se trata de ti”.

Eduardo intentó recordarle los momentos felices que vivieron juntos y los planes que habían imaginado. Además, trató de minimizar su infidelidad diciendo que Mónica no significaba nada para él. Sin embargo, las palabras de Isa fueron contundentes: “Las cosas cambian, yo no puedo formar una familia contigo porque yo ya no siento lo mismo, ya no te amo”. Estas palabras sorprendieron profundamente a Eduardo, dejando en claro que su relación había llegado a su fin definitivo.

¿Será este el cierre definitivo para Eduardo e Isa? ¿Intentará él algo más para recuperarla? ¡No te pierdas lo que sucederá en los próximos episodios de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR