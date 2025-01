En Pobre Novio, Rosa está decidida a encontrar a su hijo a toda costa. Gracias al investigador que contrató Arturo, se descubrió que Johnny podría ser su hijo perdido. Sin embargo, cuando Johnny conversó con el investigador, no recibió bien la noticia.

“Usted se está equivocando mal, yo no puedo… (ser hijo de Rosa). Son bastantes coincidencias, pero no puede ser”, dijo incómodo. Ante esto, el investigador respondió: “La vida está llena de coincidencias. De todas formas, lo mejor que podemos hacer para salir de dudas es que te hagan una prueba de ADN”.

A pesar de las explicaciones, Johnny explotó emocionalmente: “Disculpe, yo sé que usted está haciendo su trabajo, pero con todo respeto le digo que usted está confundido y está enredando toda esta historia. Yo no soy y no puedo ser”.

Finalmente, entre lágrimas, añadió: “A mí no me interesa saber nada de esa señora que me abandonó. Yo me crié solo y sufrí bastante varios años. A mí no me importa saber si esa señora es mi mamá o no”.

¿Aceptará Johnny realizarse la prueba de ADN? ¿Cómo reaccionará Rosa si Johnny la rechaza?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

