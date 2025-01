En Pobre Novio, Vilma se ha mostrado completamente en contra de la relación entre su hijo Marcos y Génesis, quien trabaja y vive en la casa de Betty. A pesar de los constantes intentos de Vilma por evitar que ambos estén juntos, los jóvenes han continuado viéndose en secreto.

Sin embargo, Vilma descubrió el romance tras verlos juntos en el parque y no dudó en encarar a su hijo en casa: “¡No te das cuenta que esa relación no tiene pies ni cabeza!”, exclamó furiosa. Ante esto, Marcos, decidido a defender su amor, respondió: “Si me dejaras hacer mi vida en vez de prohibirme cosas, yo no tendría que estar mintiendo. Estoy grande y tengo todo el derecho del mundo a enamorarme”.

La discusión subió de tono cuando Vilma replicó: “Hay miles de chicas lindas y decentes, puedes enamorarte de una de ellas y no justo de esa chica”. Aunque Marcos intentó convencerla de que Génesis es una buena persona, Vilma no quiso escuchar razones.

Cuando la tensión parecía insostenible, Santiago intervino para calmar a su madre. Con un tono conciliador, dijo: “Tú siempre me has dicho que hay que ir para adelante. El resentimiento con los de al frente yo ya lo superé, ¿por qué tú no?”, buscando suavizar la situación.

¿Logrará Vilma aceptar la relación entre Marcos y Génesis? ¿Podrán los jóvenes mantenerse juntos a pesar de las dificultades? ¡No te pierdas Pobre Novio hoy a las 9:30 p.m., justo después de El Gran Chef Famosos! Este capítulo promete más emociones, revelaciones y enfrentamientos.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

