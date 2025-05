Pamela Chumbe está empecinada en que Arturo Thompson no termine su relación amorosa. Por eso, armó un plan: aprovechará las dos semanas que quedan hasta la operación al cerebro a la que se someterá su amado king e intentará reconquistarlo pasando el máximo tiempo juntos.

La joven le contó su plan a su mejor amigo a detalle: “En estas dos semanas yo voy a darlo todo para que se le quite esa estúpida idea de la cabeza”. Pero, con la finalidad de que su mejor amiga no sufra una decepción amorosa mayor, Johnny tomó acción. “¿Y si después de que le quiten el tumor igual te chotea? ¿Qué vas a hacer?”, cuestionó, dejando sobre la mesa esa posibilidad.

Pero Pamelita no tomó a bien ese comentario: “¿Qué te pasa? Gracias por el optimismo”. “Él te ha dicho bien clarito que no quiere nada contigo y tú deberías tener un poquito de amor propio. Él te ha dicho que no te ama y que está perdiendo su tiempo. Tú deberías hacerte a un lado en vez de estar ilusionándote”, recalcó Johnny.

La joven no quería aceptar la verdad y señaló a Johnny por querer separarla de su king Arthur. “Tú tienes otros intereses conmigo. Pero yo no voy a terminar con él. No voy a sufrir. Vas a ver que mi king va a recapacitar”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR