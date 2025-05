Isabela Thompson llegó hasta el departamento de su mejor amiga Mónica para desahogarse porque están sucediendo varias cosas en su vida que aún no sabe cómo manejar.

“Todavía en mi casa es una montaña rusa. Están a punto de operar a mi papá y decidió terminar con Pamela porque está enamorado de la mamá de Santiago”, confesó la mujer.

Pero ese no es el tema que la tiene nerviosa, principalmente. “Por si fuera poco, Manu y Eduardo consiguieron el nuevo mail de mi mamá y quieren que la escriba”, confesó. Aunque, Mona, quien sabe toda la historia detrás, le hizo una pregunta en concreto: “¿Eduardo y Manu saben que tú no hablas con tu mamá porque no quieres?”.

Ahí, Isabela abrió un poco su corazón respecto al tema. “Bueno, es que no es que no quiera. Es que me cansé, me cansé de hablar con ella por teléfono 2 minutos y máximo 3 veces al año. Luego cambió de teléfono y no me avisó. O bueno, se olvidó de avisarme. No sé, yo estoy harta, me cansé de estar atrás de ella”.

Y, en esa misma conversación, manifestó su duda sobre si escribirle (o no) a su madre por correo. Así que Mona fue honesta con su consejo: “Esto no se trata de hacerlo por ellos, esto se trata de hacerlo por ti. ¿Tú quieres hacerlo? Si no quieres hacerlo, no tiene sentido”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR