En Pobre Novio, César García no dudó en desahogarse sobre el último desplante de Vilma Rossi cuando se propuso despedirse de Santiago y su esposa. “Vilma me hace sentir incómodo”, le confesó a Betty Cruz..

A la pelirroja no le quedó más salida que dar su punto de vista sobre este problema. “Tú has tratado de arreglar la situación con Vilma de todas las maneras posible y lo único que ha hecho ella es darte la espalda y eso es lo que tú no estás entendiendo. Vilma no te va a perdonar nunca. ¡Métetelo en la cabeza!”, lo reprochó.

Ante la mirada perdida de César, la mujer aprovechó para continuar con su sermón. “Tienes que mirar hacia adelante, dejar la mochila del pasado atrás y entregarte a vivir nuevas experiencias”, le pidió al padre de su hijo.

Con enojo, Betty se propuso convencer al hombre de olvidarse para siempre de su expareja. “¿Sabes cuál es tu problema? Que estás tan cerrado con la esperanza de que Vilma te perdone que no eres capaz de ver con tranquilidad…”, criticó a César.

Cada vez más cerca de él, Betty le lanzó por fin una propuesta. “Yo puedo ofrecerte algo nuevo, sé que debes tener miedo y es normal. Yo te quiero bien y sé que te puedo hacer muy feliz…”, le prometió al hombre que ama. ¿Acaso él aceptará formar una familia a su lado?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

