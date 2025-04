En Pobre Novio, Betty Cruz ya le había adelantado a Iván que no le hace ninguna gracia verlo cerca de Cami, la chica que lo flechó hace solo unos días. Contra todo pronóstico, el joven no cortó comunicación con su amiga.

Por eso, cuando Cami irrumpió en el taller para conversar con él, no ocultó su alegría. “Pensé que ya no me querías volver a ver”, le confesó la trabajadora de la agencia. “No sabía que te dedicabas a esto”, reveló ella.

Lleno de nervios, Iván explicó que necesitaba trabajar con su “tío”. “¿A tu papá te refieres?”, preguntó Cami. “Bueno, sí no me queda de otra en verdad”, reconoció el hijo de Betty.

Mientras conversaban, llegó la madre de Iván a borrarles sus sonrisas, ¿por qué? “¿Y esta quién es? Ah, ya sé, la famosa Camila”, adivinó Betty de mala gana.

“Mucho gusto, señora”, saludó Cami a la pelirroja. “La mujer mayor que está corrompiendo a mi hijo”, vociferó Betty sin tomar la mano extendida de la chica. “Ni pienses que voy a permitir que lo lleves por el camino del mal”, la amenazó la señora. ¿Acaso será suficiente para alejar a Cami para siempre?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

