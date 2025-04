En Pobre Novio, Pamela Chumbe fue abordada por Rosita que le preguntó si acaso gusta de su hijo, lo que negó rápidamente. “¿Gustarme Johnny Johnny? Ay, Rosy Rose, esas ideas que se te meten a la cabecita…”, aseguró entre risas nerviosa.

De inmediato, Rosita arremetió contra la joven. “Puede que esté un poco loca, pero yo he visto lo nerviosa que se pone cada vez que hablamos de frente…”, reprendió a Pamela. “Si me lo dices sin anestesia, ¿cómo quieres que me ponga?”, respondió ella.

Cada vez más molesta, doña Rosa siguió confrontándola. “Yo me pongo así porque usted está jugando con él”, acusó a la novia de Arturo Thompson. “Eso nunca ha pasado. Con el Johnny Johnny nos tratamos así desde que éramos unos fetos”, se defendió Pamela.

“Él está sufriendo, usted no se da cuenta”, insistió Rosita. “A esa cara me refiero, a esa cara que pone cada vez que hablamos y usted parece un pollo con los ojos saltones”, agregó Rosita cuando la joven dejó ver toda su sorpresa.

A Pamela no le quedó más opción que abandonar la conversación. “Qué insoportable estás”, dijo antes de retirarse.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

