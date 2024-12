Arturo Thompson provocó todo en el caos en la iglesia al, prácticamente, secuestrar a Pamela Chumbe; antes de que ella subiera al altar para contraer matrimonio con Santiago García. “No podía permitir que te casaras con otro, Pamelita. Si no puedo vivir sin ti”, confesó el hombre mayor.

Y, admirada por la valentía del hombre, Pamela le respondió desde el fondo de su corazón: “Pero yo pensé que le daba lo mismo, que nunca me iba a tomar en serio”. Así que Arturo le pidió que se queda a vivir con él.

Por un instante, Pamela no pensó que habría problema; pero instantes después se chocó con la realidad: “Pero, don Arturo, creo que esto no está bien porque yo soy su secretaria y usted es mi jefe. La gente va a hablar cosas horribles”.

Así que Arturo tomó acción: “Eso no es problema. Señorita Pamela Chumbe, está usted despedida. Tú, a partir de ahora, ya no eres mi secretaria y yo no soy tu jefe. A partir de ahora, yo soy tu hombre y tú eres mi mujer”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.