En Pobre Novio, Marcos estaba preocupado por la situación de Iván, quien se fue a una fiesta lejos de su casa y no tenía dinero para regresarse. A altas horas de la madrugada, Marcos entró al cuarto de Génesis para hablar con ella y aliviar un poco su preocupación.

Tras unos minutos de conversación, Marcos le dijo: “Te das cuenta de que estamos solos”. Sin pensarlo mucho, intentó besarla, pero Génesis, nerviosa, lo detuvo: “No, no, no, no. Marcos, me da miedo que tu mamá entre”.

Justo en ese momento, mientras los dos seguían en ese tenso momento, alguien tocó la puerta. En segundos, la voz de Vilma se oyó desde afuera: “Génesis, ¿estás despierta?”

¿Lograrán ocultar lo que está pasando entre Marcos y Génesis? ¿O será que Vilma descubrirá lo que está sucediendo en su propia casa? No te pierdas Pobre Novio para saber qué ocurrirá a continuación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

