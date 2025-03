En Pobre Novio, Daniella Acosta está presente todos los días a través del REACT en YouTube y hoy, tras la discusión entre Pamela y Arturo, no dudó en sorprenderse. Todo comenzó cuando Arturo se enteró de que Pamela había ido a casa de Vilma para advertirle que se mantuviera alejada de él. Molesto, la confrontó: “¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿Fuiste a casa de tu tía Vilma casi a amenazarla?”.

Al borde del llanto, Pamela se defendió y admitió sus temores: “Le dije que iba a estar bien mosca y que ni crea que iba a gilearte ni aprovecharse de ti ahora que está suelta en plaza”. Sin embargo, Arturo no se quedó callado y explotó: “Es mi amiga, ¿hay algún problema? No hay segundas intenciones y si tú no lo quieres creer, es tu problema. Pero yo no voy a dejar de ayudar a mis amigos por culpa de una niña engreída”.

Este fuerte intercambio de palabras sorprendió a Daniella Acosta, quien reaccionó en vivo a la escena. “Dios mío, le dijo ‘niña engreída’, no te metas conmigo. ¡Bien cuadrada!”, exclamó, agitando los brazos y dejando ver su asombro. Además, las expresiones de Daniella fueron de completo asombro, ya que la la relación entre Arturo y Pamela siempre ha sido tranquila y llena de alegría.

¿Será este el punto de quiebre en la relación de Pamela y Arturo? ¿Vilma realmente solo quiere un negocio con él o hay algo más? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio y el REACT EN VIVO EN YouTube!

