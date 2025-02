En Pobre Novio, Mónica Olavarría es uno de los personajes favoritos de la serie. La encargada de darle vida al personaje es la actriz Camila Ferrer. Para la sección “Hola, Latina”, comparte la odisea que vivió para conseguir interpretar a la psicóloga.

Cuando recibió la llamada, Camila se encontraba preparando la postulación de una producción a los fondos del Ministerio de Cultura. El día de la audición sería un lunes, el día límite que Camila tenía para presentar los documentos de la producción.

“El domingo me quedé trabajando hasta las 3:30 de la mañana. Puse mi alarma para despertarme temprano. NUNCA sonó y de la nada me levanté y eran las 10 de la mañana”, recordó la actriz.

Solo fue cuestión de segundos para que salga disparada a la audición. “Ni me bañé, me puse lo primero que encontré, en el taxi me puse unas chapitas, unas manitas de gato y llegué ansiosa, DESESPERADA”, contó.

Debido a su excelente desenvolvimiento, fue llamada para un call back. “Vine súper preparada, hice mis cosas con tiempo como con la letra muy clara. Todos los factores de estrés los dejé fuera”, reflexionó Camila, la flamante “Mónica Olavarría” en Pobre Novio.

¿De qué trata "Pobre Novio" de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

