Este jueves 27 de junio se transmitió el capítulo 39 de “Pituca sin Lucas“. Techi De La Puente no puede más con todo lo que está pasando en su vida; y aún peor porque su esposo José Antonio Rizo Patrón decidió salir de la clandestinidad para regresar a la vida de sus tres hijas y “recuperar” a su familia.

“José Antonio, ¿dónde diablos has estado? Te desapareciste sin decirnos nada y de pronto te apareces aquí. No quiero hablarte, no quiero verte. Bájate del carro”, le exigió al verlo sentado a su costado.

Por otro lado, Conchita continúa con los planes de matrimonio con Goyo. Pero, no puede dejar de pensar en su expareja Manuel Gallardo. Por eso, cuando lo dejó en su casa, le plantó un apasionado beso en los labios.

Por su lado, Salvador y María Gracia no saben a dónde va su “relación”. El hijo del “Tiburón” Gallardo no quiere NINGÚN compromiso, mientras que la hija de Techi sueña con casarse. Así que el joven le hizo una propuesta: “Yo no me siento inferior a nadie, ni a ti, ni a Felipe, ni a cualquier pituco con el que te vayas a casar. Estoy seguro de que sería un acartonado aburrido. El asunto es que, mientras no te cases, ¿todo bien no? Porque por ahora no podemos negar que cuando estamos juntos pasan cosas”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.