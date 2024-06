El nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas” nos dejó momentos vibrantes e impactantes con el que los televidentes quedaron pegados a sus asientos. Primero Techi se mostró muy alarmada por las palabras de Manuel Gallardo, quien le comunicó que su hijo Franco vio a José Antonio Rizo Patrón muy cerca de su casa. A María Teresa De La Puente le preocupa haberle mentido a la policía y los sentimientos que viene teniendo por “El Tiburón”.

Por otro lado, María Gracia Rizo Patrón decidió tener importante conversación con Salvador Gallardo en el que aclararon su futuro. La jovencita le dejó en claro que no puede tener una relación seria con él, ya no que no lo considera de su clase social. Por este motivo, no pueden llegar a más. Anhela casarse con alguien como Felipe Arosamena. Esto rompió el corazón de Salvador, quien se fue muy mortificado.

La que también está teniendo problemas del corazón es Belén Rizo Patrón, La Cocó se enteró que Franco Gallardo está besándose con Margarita. Fue el mismo Don Bernardo quien le dio la noticia. a pesar de que Margarita le dio indirectas a la adolescente, todavía no tiene la situación clara. Cuando se lo consultó al hijo de Manuel, no lo confirmó ni lo negó, pero le recalcó que cualquier cosa que pueda suceder con Margarita es asunto suyo.

La que no pierde el tiempo es Micaela Gallardo, la estudiante de medicina recibió la invitación de Conchita Méndez para que asista a su boda con Goyo. Ni corta ni perezosa, se animó a invitar Felipe Arosamena como su acompañante. Eso sí, le advirtió que era muy probable que se encuentre con Gracia, aunque esto no pareció significar un problema para él.

Como cereza de pastel, se dio el encuentro que todo el mundo estaba esperando. No más llamadas, ni videollamadas, ni regalitos sorpresas. José Antonio Rizo Patrón se hizo presente en la camioneta de María Teresa De La Puente. Sólo atinó a decir “Hola”, sin más. Techi no pudo decir ni una sola palabra de la gran sorpresa que se estaba llevando.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.