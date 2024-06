Se vivió un nuevo capítulo muy vibrante en “Pituca Sin Lucas”. Los policías llegaron a la casa de María Teresa De La Puente para averiguar sobre el paradero de José Antonio Rizo Patrón. Sin embargo, Techi decidió negar haber tenido cualquier tipo de contacto con su aún esposo. A pesar de ser advertida de que de encubrirlo puede ser vinculada como cómplice, decidió negarlo todo. Tras ello, en una conversación con su familia, comentó que si vuelve a ser interrogada dirá la verdad.

Después del momento amargo, el amor no deja de florecer por otro lares. Franco Gallardo fue a la casa de Margarita con la excusa de hacer tareas. Los adolescentes la pasaron tan bien, que finalmente terminaron dándose un apasionado beso. Margarita rápidamente quiso ponerle una etiqueta a lo que acababa de pasar. Sin embargo, Franco fue directo y le dijo que prefería ir más lento, teniendo en cuenta que hace poco terminaron.

Luego de ello, salió de la casa de Margarita rumbo a su casa. No obstante, se encontró con un personaje bastante extraño que resultó ser José Antonio Rizo Patrón. Al verlo, no pudo evitar acercarse y preguntarle si realmente se trataba de él. Tras unos minutos de conversación, no confirmó su identidad y se marchó. Por su parte, Franco llegó a su casa y decidió contarle todo lo que ocurrió a Manuel Gallardo.

Al día siguiente, “El Tiburón Gallardo” llegó muy alarmado al terminal, pues tiene pensado contarle todo lo que sucedió a María Teresa De La Puente. Ella se encontraba muy nerviosa por el tema de los policías, pero jamás esperó que José Antonio estuviera merodeando por su casa. Quedó sumamente impactada y sin poder decir ni una palabra.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.