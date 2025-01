08 de enero 2025 Actualizado el: 09 enero 25 | 01:09 am

Algunos personajes de “Pituca sin Lucas” le contaron sus problemas a “Cocó Corazón”, ella los escuchó con atención y lanzó CONTUNDENTES comentarios, ¿qué les dijo?

La primera en confesar sus dramas fue Micaela Gallardo, que manifestó estar bastante interesada en un asistente de cátedra de su universidad, que está comprometido y, además, es pituco, ¿qué le aconsejó Cocó?

“Mi amor, en primer lugar, ubícate, hijita. Uno debe estar con GCU: gente como uno. Tú eres una estudiante universitaria, estimo que no eres pituca. Deberías ubicarte, buscar a alguien así como tú, estudiantito de tu categoría, de tu barrio, NATIVO”, le recomendó a la joven.

María Belén Rizo también asistió al consultorio y contó estar muy entusiasmada con un chico de su barrio, que no le termina de agradar a su familia. Para Cocó, la solución es clara: debe terminar esa peligrosa amistad. “Tu familia tiene razón, no te ilusiones con ese muchacho. Búscate a alguien que esté a tu nivel, a nuestro level. No te confundas, mi amor”, enfatizó la experta.

El siguiente en platicarle a Cocó de sus dramas fue Enrique Andrade, que suplicó que lo ayude a encontrar al amor de su vida.“No sé si estás enterado, pero yo soy prima en cuarto grado de Camila Parker, nada más y nada menos que la reina de Inglaterra…pero también habría que ver cómo eres tú. ¿Un príncipe, un rey se fijaría en ti? Mándame una foto y te vuelvo a hablar”, comentó la gurú.

Otra de las asistentes fue Techi De La Puente y aseguró no saber qué hacer con su matrimonio. “¿Te casaste muy joven? Yo también, hay que aprender a soportar lo que haga el marido, él se ha esforzado por ti, hombre el que manda, hombre el que produce…”, le respondió Cocó.

“Las PITUCAS tenemos que seguir siendo las reinas”, agregó la entendida del amor. Para este punto, Cocó ya se encontraba cansada de preguntas TAN aburridas y despachó muy rápido a María Gracia Rizo Patrón cuando llegó y comentó no saber si dejar a su novio.

“¿Novio doctor? ¿De buena posición? Quédate con él. Si un bebito asoma por ahí, no estaría mal, se queda contigo. Olvídate de eso (su otra opción), lo importante es la clase, el nivel, el dinero, lo demás qué importa, el amor viene después”, terminó Cocó no sin antes prometer que volverá recargada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

