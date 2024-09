María Gracia Rizo Patrón se encerró en el baño y no tiene planes de querer salir. Ante ello, Belén, quien conoce a su hermana a la perfección, fue a buscarla en busca de ayuda. “No quiero que mi hermanita mayor sea la novia más triste que he visto”, fue el comentario que realizó Belén.

Gracia, se quiere mostrar fuerte y rechaza sus comentarios, diciendo que todo está a la perfección. “Ay, no, Belu. No estoy triste, estoy cansada. Cuando te cases vas a entender que es super bonito, pero muy estresante”, manifestó. “Yo no te veo feliz por ningún lado”, sentenció Belén.

Gracia insistió en que hace todo esto, porque en algún momento tenía que casarse. Belén, por su parte, insiste en que Gracia no es realmente feliz haciendo esto. “¿Estás enamorada de Felipe?”, le preguntó. Gracia evadió la pregunta con una respuesta que pueden resolver muchas dudas: “Ay miles de mujeres que se casan y no están enamoradas. Mira a mi mamá, seguro que no estaba enamorada”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.