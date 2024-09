Goyo está en la sala de la casa de Don Bernardo con todas sus cosas listas. Margarita no entiende el motivo por el que Goyo no los acompañará a tomar lonche y le pide explicaciones. Es ahí cuando finalmente decide confesar que se irá de la casa para siempre.

“Es que hace tiempo estoy mal. No solamente me voy de acá, me voy del terminal, no quiero ver gente conocida. Quiero un cambio de vida”, narró mientras que Margarita y Don Bernardo lo escuchaban.

Asimismo, resaltó que su nuevo destino está muy lejos de donde se encuentra ahora. “Me voy a ir donde unos familiares, al norte. Quiero alejarme de mis amigos y de mi amor no correspondido, Conchita”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.