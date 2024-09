Conchita tuvo una discusión muy fuerte con Manuel Gallardo, luego de que Goyo le confesara al “Tiburón” que el hijo que espera no es de él. Tras ello, decidió ir a encarar a Goyo. “¡Contigo quería hablar enano, traidor! Lo que no tienes de tamaño lo tienes de hocicón”, gritó Conchita a penas lo vio.

Goyo no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. “¿Qué pasa Conchita de mi corazón?”, mencionó muy sorprendido con todo lo que estaba ocurriendo. “¿Cuánto te pagó Manuel para que vayas de hocicón?”, recalcó Conchita, fuera de sus casillas. “Pero si no le dije nada, te lo juro por San Pedrito que está acá presente”, imploró el pequeño.

Conchita estaba más que desatada y no entendía de razones. “¡Escucha Conchita, no me liquides con tanto odio! Tranquila, Conchita, nunca me había tratado así”, le pidió Goyo. Sin embargo, Conchita iba a destruirlo con un par de palabras: “Te salvaste de esta. Pero eso sí, yo no me voy a olvidar, agradece que ya no vives conmigo. ¡Desaparece de mi vida!”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.