11 de septiembre 2024 Actualizado el: 11 septiembre 24 | 11:42 am

Este miércoles 11 de setiembre se transmite el episodio 93 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva entrega, todos los amigos cercanos de Goyo están en el hospital para ver su estado de salud luego de fatal accidente. “Goyo está bien. O sea, no bien, bien para el accidente que tuvo”, comentó Manuel Gallardo.

Conchita Méndez sentirá algo de culpa, pues tuvo una fuerte discusión con él antes de que sucedieran los sucesos. “Ay, no. Es mi culpa porque yo le grité”, expresó. En medio de todo el drama, Manuel se dará cuenta de algo raro en el cuerpo de Conchita. “Conchita, ¿qué pasó con tu panza?”, preguntó, generando un gran suspenso entre todos.

Por otro lado, Belén Rizo Patrón intentará ayudar a Salvador Gallardo. “Si mi hermana se casa con Felipe, no va a ser feliz”, manifestó. El hijo del “Tiburón” es consciente de lo que está ocurriendo. “Yo soy el primero que quiere que no se case”, comentó. Ella le pide que no deje de luchar por el amor de Gracia.

Mira EN VIVO el capítulo 93 de “Pituca Sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.