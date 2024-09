Los últimos dos capítulos de “Pituca Sin Lucas” nos dejaron momentos emociones y vibrantes. La fuerte discusión que tuvieron Goyo y Conchita se llevaron toda la atención cuando escenas más tarde el popular “Goyito” sufrió un accidente en moto y se estrelló contra un puesto de verduras.

Tras el impactante momento hubieron muchas cosas que sucedieron detrás de cámaras y que no salieron a la luz. Por este motivo, se preparó un pequeño video en el que se puede ver lo que ocurrió y todo el personal que tuvo que estar presente para que esto salga a la perfección.

“Hoy me chocan, pero San Pedrito me va a decir en el cielo ‘Baja, papito. Tienes una segunda oportunidad'”, expresó el actor antes de que entrara en acción. Asimismo, Jorge Aravena se pronunció en los comentarios y no dudó en jugarle una broma. “Está bien. Te tendré que aumentar el sueldo”, escribió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.