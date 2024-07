Hace algunos episodios atrás, Piedad Rizo Patrón comenzó a investigar por que partes de las zonas su papá había apareciendo. Cuando Miguelito le dijo que fue muy cerca a un árbol del barrio, ella no tuvo mejor idea que dejarle una carta para que la pudiera leer y no sentirse tan solo.

Días después, volvió a la panadería de Don Bernardo para hablar con Miguelito al respecto. “Le dejé una carta en el árbol que me dijiste, pero no me ha respondido. Si lo ves, por fa avísame”, comentó. Miguelito aseguró que no tenía información extra, pero en cuanto supiera algo más, le diría. “Tú vas a ser la primera persona a la que le voy a contar”, manifestó.

Cuando se iba a su casa sin ninguna expectativa, se dio cuenta de que su carta había sido leída. “¡Mi papá contestó!”, expresó muy contenta y saltó de alegría.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.