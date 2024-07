María Gracia Rizo Patrón NO puede decidirse entre Felipe Arosamena y Salvador Gallardo. Por eso, la joven salió corriendo del terminal al ser puesta entre la espada y la pared para elegir por uno de los dos hombres.

La encargada de escuchar todo el drama fue su hermana menor Belén, quien no dudó en cuestionarle nuevamente: “¿Será que no sabes a cuál elegir?”.

Pero Gracia se indignó con su hermana y respondió: “Aquí lo único bueno es que Felipe está interesado en mí todavía. Después de todo lo que le hice, ir al terminal para preguntarme cómo estoy. Dime si no es un lindo. Me encanta que todos los planes de Micaela le salgan mal. Esa salvaje, además de patética, fracasada”.

Pero Belén estaba segura que Gracia seguía ocultando la verdad y le afirmó: “Salvador te encanta”. Y, aunque en un inicio lo negó, la joven terminó sincerándose: “Sí me gusta, un poco. Pero solo eso. Ahora me tengo que centrar en Felipe. Estamos yendo de a pocos, pero yo estoy segura de que vamos a volver. No vengas con tu mala vibra”.





¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.