Después de tanta insistencia, Manuel Gallardo llegó a la casa de Conchita por insistencia de Enrí, quien se encuentra preocupado por su salud mental. El amigo de la emprendedora comenzó a contarle que Conchita no deja de comer. Ante ello, el “Tiburón” lanzó peculiar comentario sobre la situación: “Enfermo que come, no muere. Así dice el dicho”, expresó. Esto causó la molestia de Enrí, quien comenzó a reclamarle.

“Parece que nunca hubieras tenido en tus brazos fuertes a mí amiga”, comentó Enrí, tratando de hacer que Manuel se sienta mal por sus comentarios. Sin embargo, pareció no afectarle lo suficiente. “Entiende, si está ahí es porque quiere. A lo mejor le da vergüenza por todo lo que hizo”, sentenció.

Ante ello, a Enrí se le ocurrió una gran idea para que su amiga pueda superar esta etapa. “Mi amiga está sufriendo y la solución está en tus manos, ¿por qué no vuelves con ella?”, preguntó. La idea no fue del agrado de Manuel, quien pensó en marcharse inmediatamente: “Eso es imposible. Mejor te dejo las bolsas”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.