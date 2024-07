Desde su boda fallida, Conchita se encerró en su cuarto y aseguró que NO saldría hasta recibir la visita por parte de Manuel Gallardo. La mujer esperaba que su ex pareja interrumpiera su matrimonio falso con Goyo para recuperarla; pero eso no pasó.

Pasadas varias horas, Conchita se dio cuenta que no podía seguir encerrada en su habitación y se trasladó hasta la sala. Y, al encontrarla ahí, Enrí se mostró sumamente emocionado porque era un gran paso.

Pero esa alegría no duró mucho porque, al preguntarle, Conchita REVELÓ cuándo se sacaría el vestido de novia. “Está todo sucio, está hecho una mugre. ¿Como para cuándo la señorita se sacará este vestido?”, la cuestionó Enrí.

“Cuando me case con Manuel”, fue la respuesta de Conchita que dejó atónito a su mejor amigo.





