Después de conversarlo con Enrí, Goyo se armó de valor y fue al segundo piso para decirle a Conchita todo lo que siente. “Te veías tan linda en la iglesia”, comenzó diciendo. Sin embargo, Conchita todavía estaba muy dolida. “Por favor, no me lo recuerdes, porque me voy a volver loca. Es el momento más horrible que pasó en mi vida”, expresó.

“A pesar de todo lo que pasó, tu imagen frente a mí en el altar, a mi lado, fue lo más lindo”, dijo Goyo muy enamorado de Conchita. “Lo mío no es teatro, entiéndelo”, añadió, esperando que la mujer de sus sueños crea en sus palabras. “Yo estoy traumatizada con esto”, sentenció la emprendedora.

“Conchita, escúchame, yo lo que yo siento… Es que yo te amo de verdad”, dijo Goyo, ilusionado. “Es la pura y santa verdad. Es lo que siento en el corazón”, agregó. “Sé que no soy un hombre de porte, pero tengo un corazón gigante y te puedo hacer feliz”, continuó diciendo esperando una respuesta positiva. Lamentablemente para él, Conchita lo destrozaría en segundos: “Yo sólo amo a Manuel, es el amor de mi vida y sólo pienso en él”.





¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.